Бастрыкин попросил разрешить завести дело на главу Солнцевского суда

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился к Высшей квалификационной коллегии судей с просьбой одобрить начало уголовного расследования в отношении председателя Солнцевского районного суда Артема Матеты, сообщается на официальном сайте ВККС.

Сообщается, что дело касается покушения на мошенничество, совершенного организованной группой, либо в особо крупном размере, либо с лишением гражданина права на жилое помещение.

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Заседание намечено на 10 июля, отмечает газета «Известия». Артем Матета руководит Солнцевским районным судом с ноября 2021 года.

Для возбуждения уголовного дела против судьи необходимо соблюдение особой процедуры: решение принимает председатель Следственного комитета, получив предварительное согласие Высшей квалификационной коллегии судей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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