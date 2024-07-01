Бастрыкин попросил разрешить завести дело на главу Солнцевского суда
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился к Высшей квалификационной коллегии судей с просьбой одобрить начало уголовного расследования в отношении председателя Солнцевского районного суда Артема Матеты, сообщается на официальном сайте ВККС.
Сообщается, что дело касается покушения на мошенничество, совершенного организованной группой, либо в особо крупном размере, либо с лишением гражданина права на жилое помещение.
Заседание намечено на 10 июля, отмечает газета «Известия». Артем Матета руководит Солнцевским районным судом с ноября 2021 года.
Для возбуждения уголовного дела против судьи необходимо соблюдение особой процедуры: решение принимает председатель Следственного комитета, получив предварительное согласие Высшей квалификационной коллегии судей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уилл Смит представил новый трек
- Бастрыкин попросил разрешить завести дело на главу Солнцевского суда
- Прокуратура проверит организацию детского конкурса красоты в Ростове-на-Дону
- ПВО сработала в Севастополе после объявления воздушной тревоги
- Внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые посетил Россию
- «Победа для демократии»: Трамп приветствовал признание его частичного иммунитета
- Путин распорядился создать национальный центр «Россия»
- СМИ: В Москве задержали тренера молодежной сборной по вольной борьбе
- США пообещали укрепить ПВО Украины в ближайшее время
- СМИ: Израиль планирует начать военную операцию на юге Ливана после 15 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru