Бастрыкин: персонал вуза в Перми не имел алгоритма действий в экстремальных ситуациях
Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где был стрелок-первокурсник, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
По словам Бастрыкина, усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей нужно было давно, особенно – после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял 9 учеников. По мнению Бастрыкина, это задача руководства образовательных учреждений страны. Он напомнил, что нужно также внедрять системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, "тревожные кнопки".
Кроме того, необходимо обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов. "Однако этого сделано не было", - добавил Бастрыкин.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержан молодой человек, который готовил нападение на школу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru