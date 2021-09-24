Бастрыкин: персонал вуза в Перми не имел алгоритма действий в экстремальных ситуациях

Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где был стрелок-первокурсник, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

По словам Бастрыкина, усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей нужно было давно, особенно – после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял 9 учеников. По мнению Бастрыкина, это задача руководства образовательных учреждений страны. Он напомнил, что нужно также внедрять системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, "тревожные кнопки".

Кроме того, необходимо обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов. "Однако этого сделано не было", - добавил Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержан молодой человек, который готовил нападение на школу.

