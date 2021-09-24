Бастрыкин: Предотвращено нападение на школу в Красноярском крае

Других подробностей он не привел. При этом Бастрыкин отметил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения во многих субъектах страны.

Напомним, 20 сентября в Пермском госуниверситете произошло ЧП. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнем сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.

