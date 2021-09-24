Бастрыкин: Предотвращено нападение на школу в Красноярском крае
В Красноярском крае задержан молодой человек, который готовил нападение на школу, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Других подробностей он не привел. При этом Бастрыкин отметил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения во многих субъектах страны.
Напомним, 20 сентября в Пермском госуниверситете произошло ЧП. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнем сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.
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