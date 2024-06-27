Бастрыкин обозвал Госдуму из-за миграционной политики
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой», говоря о законодательстве в миграционной сфере. Об этом руководитель Следкома заявил во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Бастрыкин задал вопрос о том, заинтересована ли нижняя палата парламента в решении проблемы миграции посредством принятия новых законов, соответствующих напряженности ситуации.
«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — подчеркнул глава СК.
Ранее Бастрыкин рассказал, что правоохранители «отловили» и поставили на воинский учет свыше 30 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, но не желавших встать на учет, напоминает 360.ru.
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