Бастрыкин обозвал Госдуму из-за миграционной политики

Бастрыкин задал вопрос о том, заинтересована ли нижняя палата парламента в решении проблемы миграции посредством принятия новых законов, соответствующих напряженности ситуации.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — подчеркнул глава СК.

Ранее Бастрыкин рассказал, что правоохранители «отловили» и поставили на воинский учет свыше 30 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, но не желавших встать на учет, напоминает 360.ru.

