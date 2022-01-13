Бастрыкин предложил, как сократить экстремизм среди мигрантов
Чтобы сократить уровень преступности среди трудовых мигрантов в России, необходимо совершенствовать миграционные процессы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
По его словам, на заработки в нашу страну чаще всего приезжают молодые люди из центральноазиатских республик, часто попадающие под вербовку.
В качестве примера он привел случай, когда представитель Центральной Азии в марте 2021 года готовил взрыв в одном из торговых центров Майкопа. Его задержали сотрудники ФСБ. У него были найдены компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкции по ее изготовлению, символика группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и поддельные миграционные документы.
Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко для ускорения расследования преступлений, которые совершают мигранты, предложила ввести специальные пластиковые карты, содержащие персональную информацию о владельце, в том числе отпечатки пальцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru