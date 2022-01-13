Бастрыкин предложил, как сократить экстремизм среди мигрантов

Чтобы сократить уровень преступности среди трудовых мигрантов в России, необходимо совершенствовать миграционные процессы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

По его словам, на заработки в нашу страну чаще всего приезжают молодые люди из центральноазиатских республик, часто попадающие под вербовку.