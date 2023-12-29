Адвокат: Блогер Лерчек осталась под следствием после уплаты 505 млн налогов
Адвокат Константин Третьяков, представляющий интересы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её мужа Артёма, заявил, что остаются фигурантами уголовного дела, сообщает Life.ru.
По словам юриста, супруги выплатили 505 млн рублей по делу об уклонении от уплаты налогов, поэтому уголовное преследовании в отношении них прекращено.
Третьяков добавил, Чекалины всё ещё находятся под следствием, но уже по другому делу - об отмывании средств в особо крупном размере. Следствие считает, что в апреле 2021 года блогеры легализовали более 130 млн рублей посредством покупки долларов США.
Ранее блогер Елена Блиновская обратилась в суд с иском против Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Москве, требует признать незаконными решения и действия службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru