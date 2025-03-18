Басманный суд продлил арест Тимура Иванова до 23 апреля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова до 23 апреля 2024 года, сообщает РИА Новости.

Решение было принято в рамках расследования дела о взятках. Срок пребывания Иванова в СИЗО увеличен до одного года. Судья Борис Сафарин удовлетворил ходатайство следователя.

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На заседании адвокат Мурад Мусаев представил информацию о наградах и заграничных паспортах Иванова, указав, что у него более 30 медалей и благодарностей.

Судье пришлось потратить около 15 минут на перечисление этих сведений. Мусаев предложил не закрывать заседание, однако судья отклонил его просьбу. Иванов был задержан 24 апреля 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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