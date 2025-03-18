Басманный суд продлил арест Тимура Иванова до 23 апреля

На заседании адвокат Мурад Мусаев представил информацию о наградах и заграничных паспортах Иванова, указав, что у него более 30 медалей и благодарностей.

Судье пришлось потратить около 15 минут на перечисление этих сведений. Мусаев предложил не закрывать заседание, однако судья отклонил его просьбу. Иванов был задержан 24 апреля 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

