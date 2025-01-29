Экс-замминистра обороны Тимура Иванова доставили в Хамовнический суд

В суд вместе с бывшим чиновником на автозаке из СИЗО доставили и его бывшего подчиненного Антона Филатова. По прибытии их встретил кинолог со служебной собакой.

На заседании определится, когда дело будет рассмотрено по существу, а также то, в каком режиме будет проходить рассмотрение дела — в закрытом или открытом.

Напомним, Иванова задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля прошлого года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что имущество Иванова, арестованное в рамках расследования уголовного дела, может быть передано в пользу государства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

