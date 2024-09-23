Басманный суд продлил арест специалисту РЖД по делу о терроризме
Басманный суд Москвы продлил срок ареста ведущему специалисту инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (ЦТА) РЖД, который обвиняется в участии в террористической организации. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемого Андрея Демченко.
Ему инкриминируется ч. 2 ст. 205.5 УК, которая предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы за участие в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с российским законодательством.
По данным материалов дела, Демченко не признает свою вину, однако подробности уголовного дела не раскрываются. ЦТА контролирует качество закупаемых ОАО «РЖД» технических средств и их компонентов инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон сообщил о переброске дополнительных сил США на Ближний Восток
- Молдавия заняла первое место по массовому исходу населения в Европе
- Басманный суд продлил арест специалисту РЖД по делу о терроризме
- СМИ: В Бейруте погиб член руководства «Хезболлах»
- Правительство выделит средства на поддержку разработчиков видеоигр
- Четыре человека пострадали в ДТП в Смоленске
- Белгородский губернатор Гладков раскрыл планы на случай ЧС и своей гибели
- Вассерман назвал бессмысленным отказ от изучения теории эволюции в школах
- Прибыль российских банков выросла на 42%
- Шольц отказался убеждать США снять для Киева ограничения на удары вглубь России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru