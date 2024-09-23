Басманный суд продлил арест специалисту РЖД по делу о терроризме

Басманный суд Москвы продлил срок ареста ведущему специалисту инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (ЦТА) РЖД, который обвиняется в участии в террористической организации. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемого Андрея Демченко.