Басманный суд продлил арест специалисту РЖД по делу о терроризме

Басманный суд Москвы продлил срок ареста ведущему специалисту инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (ЦТА) РЖД, который обвиняется в участии в террористической организации. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемого Андрея Демченко.

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Ему инкриминируется ч. 2 ст. 205.5 УК, которая предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы за участие в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с российским законодательством.

По данным материалов дела, Демченко не признает свою вину, однако подробности уголовного дела не раскрываются. ЦТА контролирует качество закупаемых ОАО «РЖД» технических средств и их компонентов инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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