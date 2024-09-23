Басманный суд отправил бывшего зампреда РБР Потапова на 7,5 лет в колонию
Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя председателя правления Регионального банка развития (РБР) Вячеслава Потапова к семи с половиной годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Потапов признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК. Суд также наложил на него штраф в размере 500 тыс. рублей. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Второй фигурант дела, Николай Рублев, был осужден за соучастие и получил шесть с половиной лет заключения по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК. В общей сложности с Потапова и Рублева взыскали более 720 млн рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.
Региональный банк развития был лишен лицензии Банком России осенью 2015 года из-за предоставления недостоверной отчетности, неспособности удовлетворить требования кредиторов и направления средств в низкокачественные активы. По версии следствия, в преддверии отзыва лицензии Потапов организовал сделки по отчуждению активов банка в обмен на земельные участки в Московской области на невыгодных для РБР условиях, что привело к ущербу свыше 2 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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