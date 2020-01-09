Басманный суд оставил бизнесмена Калви под домашним арестом
Срок содержания под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви продлён до 13 февраля. Как пишет ТАСС, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.
Кроме того, под домашним арестом оставлены партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор этого банка по инвестициям Александр Цакунов.
Напомним, Калви, Дельпаля и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.
В конце декабря стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
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