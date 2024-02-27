Басманный суд арестовал счета супруги Бориса Акунина

Уточняется, что речь идёт о сумме в шесть млн рублей, которые были арестованы в рамках уголовного дела против литератора. Следствие считает, что эти средства являются совместным доходом супругов и использовались для совершения преступлений.

Сам Акунин в своём Telegram-канале указал, что на данный счёт приходила пенсия его жены, однако на нём находилась меньшая сумма. По его словам, долг в шесть миллионов рублей «повесили на счёт».

Ранее в отношении Акунина возбудили уголовное дело по фейкам и призывам к экстремистской деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также его объявили в международный розыск и заочно арестовали на два месяца.

