Режиссёр «Азазеля» Адабашьян назвал арест Акунина «слишком мягким ответом»

Режиссер, актер и сценарист Александр Адабашьян назвал заочный арест писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) «мягким ответом».

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«В конце концов, идёт война. Человек вещает с предательскими совершенно выступлениями с трибуны, которая у него образовалась. Посмотрите, что делают наши, как мы их называем, „партнёры“. Это ещё самый мягкий симметричный ответ на то, что делают они», - сказал Адабашьян изданию «Ридус».

Адабашьян снимал мини-сериал «Азазель» по роману Акунина. По словам режиссера, ознакомившись с произведениями Акунина, он увидел в них «глубокую, исконную ненависть и презрение к стране, в которой он вырос и воспитался».

Неделей ранее Александринский театр отказал Акунину в авторских правах на пьесу «1881», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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