Baskin Robbins меняет в России бренд и вывески кафе

Известный бренд мороженого Baskin Robbins меняет название на российском рынке. Московская фабрика АО «БРПИ», которая почти 30 лет выпускала по лицензии мороженое Baskin Robbins, подала заявку на регистрацию нового товарного знака - BRandICE. Также заявка подана на регистрацию бренда в русскоязычной транскрипции – «БРэндАЙС».

Бывший сайт Baskin Robbins уже оформлен под новым названием и в иной цветовой гамме. При попытке зайти на страницу происходит автоматическая переадресация на brand-ice.ru. Новый товарный знак использует синий, фуксию и белый цвета. Ранее официальными цветами бренда были темно-синий, белый и розовый.

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Как сообщает газета «Коммерсантъ», работающие по франшизе кафе Baskin Robbins также меняют вывески на новые. По данным издания, АО «БРПИ» существует в России с 1994 года. Предприятие было создано с британской структурой Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината №9. Сам бренд принадлежит американской Inspire Brands. По данным 2ГИС, в Москве сегодня работает более 40 собственных точек продажи замороженного лакомства.

Ранее владелец и основатель сети кафе мороженого Gelateria PLOMBIR Евгений Драй в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что спрос на мороженое восстановился по сравнению с пандемийным периодом, а сам продукт подорожал на 20%.

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ТЕГИ:ПродуктыМороженое
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