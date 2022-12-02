Baskin Robbins меняет в России бренд и вывески кафе

Известный бренд мороженого Baskin Robbins меняет название на российском рынке. Московская фабрика АО «БРПИ», которая почти 30 лет выпускала по лицензии мороженое Baskin Robbins, подала заявку на регистрацию нового товарного знака - BRandICE. Также заявка подана на регистрацию бренда в русскоязычной транскрипции – «БРэндАЙС».

Бывший сайт Baskin Robbins уже оформлен под новым названием и в иной цветовой гамме. При попытке зайти на страницу происходит автоматическая переадресация на brand-ice.ru. Новый товарный знак использует синий, фуксию и белый цвета. Ранее официальными цветами бренда были темно-синий, белый и розовый.