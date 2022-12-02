Baskin Robbins меняет в России бренд и вывески кафе
Известный бренд мороженого Baskin Robbins меняет название на российском рынке. Московская фабрика АО «БРПИ», которая почти 30 лет выпускала по лицензии мороженое Baskin Robbins, подала заявку на регистрацию нового товарного знака - BRandICE. Также заявка подана на регистрацию бренда в русскоязычной транскрипции – «БРэндАЙС».
Бывший сайт Baskin Robbins уже оформлен под новым названием и в иной цветовой гамме. При попытке зайти на страницу происходит автоматическая переадресация на brand-ice.ru. Новый товарный знак использует синий, фуксию и белый цвета. Ранее официальными цветами бренда были темно-синий, белый и розовый.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», работающие по франшизе кафе Baskin Robbins также меняют вывески на новые. По данным издания, АО «БРПИ» существует в России с 1994 года. Предприятие было создано с британской структурой Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината №9. Сам бренд принадлежит американской Inspire Brands. По данным 2ГИС, в Москве сегодня работает более 40 собственных точек продажи замороженного лакомства.
Ранее владелец и основатель сети кафе мороженого Gelateria PLOMBIR Евгений Драй в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что спрос на мороженое восстановился по сравнению с пандемийным периодом, а сам продукт подорожал на 20%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- В Европе хотят лишать свободы за обход санкций
- Еврокомиссия утвердила предложение внести обход санкций в список уголовных преступлений
- Синоптик: в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление
- Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи
- Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций
- «Формула 1» отменила Гран-при Китая 2023 года из-за коронавируса
- МЧС заявило о возобновлении движения паромов через Керченский пролив
- Путин заявил Шольцу о необходимости открытого расследования теракта на «Северных потоках»
- Российские военные подавили позиции украинских «Градов» под Харьковом
- Новак назвал театром абсурда запрос Польши на поставку нефти из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru