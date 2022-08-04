«Продажи выросли на 15-20%»: Санкции не коснулись производства мороженого в России

Спрос на мороженое восстановился по сравнению с пандемийным периодом, а сам продукт подорожал на 20%, сообщил владелец и основатель сети кафе мороженого Gelateria PLOMBIR Евгений Драй в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее розничные магазины и сервисы доставки отметили увеличение спроса летом на ряд продуктовых позиций.

«Спрос восстановился в сравнении с коронавирусными 2020 и 2021 годом. Мы довольны продажами, в этом сезоне они увеличились на 15-20%. Самые популярные пломбир, шоколадное, малина, клубника. У нас лучший месяц всегда май, потому что уже тепло, а люди еще не разъехались по отпускам, по своим дачам. Народа в торговых комплексах много. Все летние месяцы тоже продажи хорошие. Зимой они, как правило, снижаются примерно на 30%», - отметил Драй.

Спрос восстановился, несмотря даже на 20-процентное подорожание. А санкции эту отрасль практически не затронули.