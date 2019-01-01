Бари Алибасову начали искусственно вентилировать легкие

Продюсера и шоу-мена медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash.

Выпивший случайно жидкость для прочистки труб Алибасов по-прежнему находится в медикаметнозной коме. Официальной информации об этом пока нет.

Ранее официальный представитель шоу-мена Вадим Горжанкин заявлял, что врачи выведут Бари Алибасова из медикаментозного сна утром 7 июня, сообщает RT. Такой сон призван восстановить силы отравившемуся продюсеру.

В настоящее время Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда он попал поздно вечером 4 июня.

