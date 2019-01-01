Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы. Как пишет РИА Новости, об этом заявил его сын Бари Алибасов-младший. Он отметил, что физическое состояние его отца хорошее. Однако нужно наблюдать состояние его пищевода. Кроме того, сын легендарного продюсера отметил, что у Алибасова остаются проблемы с памятью. Он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.

Как отмечают «Дни.ру», в настоящий момент шоумен находится со своей супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Его готовят к отправке в Казахстан. Там, без внимания журналистов, он будет проходить курс реабилитации. Между тем, накануне, 16 июня, состояние Алибасова оценивалось как тяжелое.

Легендарный продюсер попал в больницу 4 июня после отравления средством для прочистки труб, которое он выпил по ошибке, перепутав с соком. Врачи диагностировали у Бари Алибасова максимальную степень ожога желудка. 11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. Продюсер отказывался узнавать своих близких, однако через четыре дня вспомнил свою супругу.

