Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в больницу
Заслуженный артист России, музыкальный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Об этом рассказал АГН «Москва» сын Алибасова. По его словам, жизни отца ничего не угрожает.
Несчастный случай произошел дома у Бари Алибасова, в квартире в Мерзляковском переулке, сообщает РЕН ТВ. Алибасов увидел оранжевый флакон рядом раковиной и выпил из него, решив, что это сок. Однако тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь.
Супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина приехала к нему в больницу, сообщает «Свободная пресса».
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