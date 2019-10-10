Барецкий отказался от «понятий» ради Дацика

Шоумен Стас Барецкий в эфире НСН не увидел ничего противоречащего так называемым уголовным «понятиям» в действиях своего знакомого.

«Сейчас такое время, полиция у нас сейчас как бы рулит. В том смысле, что если в 90-ые у нас было бандитское государство, то сейчас полицейское государство. А как еще бороться с беззаконием властей? Только таким официальным способом. Поэтому я не вижу в этом ничего сверхъестественного. Он борется с ними их оружием. Они-то если что в полицию обращаются, они же осудили человека на три года, который никого даже не толкал. У нас чуть что, все сразу бегут в суд. Что еще ожидать?» - заключил он.

Националиста и MMA-бойца Вячеслава Дацика в феврале досрочно выпустили из СИЗО «Кресты-2», куда он попал за погром в борделе. До этого Рыжий Тарзан был судим за серию вооруженных налетов на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время судебных разбирательств он сбежал из психиатрической клиники, куда был направлен на принудительное лечение, и незаконно отправился в Норвегию, но вскоре был экстрадирован в Россию и приговорен к пяти годам колонии.

