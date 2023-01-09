Барельеф Ройзмана* установили в мэрии Екатеринбурга
Барельеф экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) установили в здании мэрии, сообщает РИА Новости.
В городской администрации напомнили, что галерея барельефов всех глав города за 300-летнию историю уральской столицы находится на третьем этаже в здании мэрии Екатеринбурга.
«Для восстановления исторической справедливости в юбилейный год галерея дополнена барельефами ещё двух градоначальников - Евгения Ройзмана и Александра Высокинского. Они были главами Екатеринбурга с 2013-го по 2018-й и с 2019-го по 2020 год, соответственно», – указали в администрации.
Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра Евгения Ройзмана виновным по административному делу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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