Барельеф Ройзмана* установили в мэрии Екатеринбурга

В городской администрации напомнили, что галерея барельефов всех глав города за 300-летнию историю уральской столицы находится на третьем этаже в здании мэрии Екатеринбурга.

«Для восстановления исторической справедливости в юбилейный год галерея дополнена барельефами ещё двух градоначальников - Евгения Ройзмана и Александра Высокинского. Они были главами Екатеринбурга с 2013-го по 2018-й и с 2019-го по 2020 год, соответственно», – указали в администрации.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра Евгения Ройзмана виновным по административному делу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

