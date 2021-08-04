Барабанщика The Offspring уволили за отказ привиться от COVID-19
Барабанщика поп-панк-группы The Offspring Пита Параду отстранили от гастролей и запретили приходить в студию из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Об этом музыкант сообщил в Twitter.
Парада объяснил, что врач посоветовал ему не делать прививку, «учитывая личную историю болезни и профиль побочных эффектов этих уколов». По словам музыканта, он перенес COVID-19 в легкой форме более года назад и уверен, что сможет снова справиться с заболеванием. Парада уточнил, что с детства страдает от аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена-Барре, и вакцинация — большой риск для него, который «намного перевешивает преимущества».
По словам барабанщика, он не держит зла на коллег по группе.
«Они делают то, что, по их мнению, лучше для них, а я делаю то же самое. Желаю всей семье Offspring всего наилучшего», — написал Парада.
Кроме того, музыкант анонсировал совместный музыкальный проект со своей дочерью и поблагодарил поклонников за понимание и поддержку.
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