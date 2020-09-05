Банковский счет Елены Летучей арестовали судебные приставы
Долги по кредиту более чем в 350 тысяч рублей привели к аресту банковского счета телеведущей Елены Летучей. Об этом сообщает 76.ru со ссылкой на УФССП по Ярославской области.
Отмечается, что сотрудники ведомства смогли выявить расчетные счета звезды в одном из банков в регионе, хотя Летучая крайне редко появлялась в области.
«Денежные средства на счете должницы были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи sms-сообщения», - цитирует заявление приставов РИА Новости.
Запись о долге Елены Летучей аннулирована в базе данных исполнительных производств сразу после принудительного списания средств со счетов.
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