Банкир Задорнов посоветовал россиянам положить миллион рублей на депозит

Сегодня наиболее выгодным вложением 1 млн рублей станет банковский депозит, сообщает РБК со ссылкой на экс-главу банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова.

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Он посоветовал открыть вклад на шесть месяцев в надежном банке. Эксперт указал, что текущие банковские вклады под 25% годовых являются лучшим выбором по сравнению с акциями крупных компаний с доходностью на уровне 15%.

Ранее стало известно, что почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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