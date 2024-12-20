Банкир Задорнов посоветовал россиянам положить миллион рублей на депозит

Он посоветовал открыть вклад на шесть месяцев в надежном банке. Эксперт указал, что текущие банковские вклады под 25% годовых являются лучшим выбором по сравнению с акциями крупных компаний с доходностью на уровне 15%.

Ранее стало известно, что почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

