Банкир Задорнов посоветовал россиянам положить миллион рублей на депозит
20 декабря 202404:31
Сегодня наиболее выгодным вложением 1 млн рублей станет банковский депозит, сообщает РБК со ссылкой на экс-главу банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова.
Он посоветовал открыть вклад на шесть месяцев в надежном банке. Эксперт указал, что текущие банковские вклады под 25% годовых являются лучшим выбором по сравнению с акциями крупных компаний с доходностью на уровне 15%.
Ранее стало известно, что почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru