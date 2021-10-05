Банкир призвал россиян постыдиться брать выплаты на детей

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов предложил ввести заявительный порядок получения социальных выплат на детей, сообщает Ura.ru.

По мнению банкира, такие правила позволят сэкономить бюджетные ресурсы, так как отсекут до 25% россиян, которые, в реальности, не нуждаются в данных пособиях.

«Мы что, не можем определить, какое реальное благосостояние этих людей? Пусть человек напишет, что он реально нуждается», - считает Задорнов.

Банкир уверен, что при введении такого порядка «многие коллеги» постыдятся и не будут писать заявление, и пособия удастся сосредоточить на тех, кому они действительно нужны.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что бедность в России можно снизить в два раза за счёт адресных выплат, на что потребуется несколько сотен миллиардов рублей.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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