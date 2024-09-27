Банки РФ за год собрали свыше 1,7 млн биометрических данных граждан

Банки России в текущем году собрали более 1,7 млн биометрических данных граждан. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий Центробанка Станислав Короп.

В РФ запущена добровольная сдача биометрических данных, в сборе участвуют 180 кредитных организаций в 12 тысячах отделений по всей стране.

«Мы за год собрали подтвержденной биометрии больше, чем за все предыдущее время, в 6 раз», — рассказал Короп на Международном банковском форуме.

В презентации и.о. главы департамента ЦБ отмечается, что на 20 сентября было собрано более 1,7 млн биометрических данных. По состоянию на 30 июня объем полученных данных не превышал 270 тысяч.

Как отметил Короп, рост сбора биометрии продолжается, она становится «базовой технологией» и встраивается в сервисы и услуги.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что в Единой биометрической системе (ЕБС) хранится свыше 55 млн биометрических слепков россиян, пишет RT.

