Банки хотят блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Кредитные организации выступили с инициативой блокировать денежные переводы с подозрением на мошенническую транзакцию без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка для так называемой «регуляторной гильотины» Центробанка, сообщает РБК.
По нынешнему законодательству банк обязан возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают убрать эту норму из закона «О национальной платежной системе». По мнению банкиров, за два рабочих дня клиенты могут просто не успеть осознать, что стали жертвой мошенничества, потому и не выходят на связь.
Представитель группы «Тинькофф» подтвердил, что именно она выступила с таким предложением. В ответ на такую инициативу Центробанк предложил Ассоциации ФинТех подготовить и озвучить дополнительную аргументацию, что уже сделано. Предложения будут рассмотрены при обсуждении сокращения избыточных норм.
В сентябре 2018 года банкам было предоставлено право блокировать денежный перевод клиента – физического лица на два операционных дня, если заметны признаки проведения операции без его согласия.
За это время кредитная организация должна получить от клиента подтверждение операции. В случае невозможности связаться с ним, банк все равно должен возобновить операцию и перевести деньги получателю в любом случае.
Между тем, банки начали повышать порог операций по картам Mastercard без требования вводить PIN-код, выяснили «Известия». Платежная система в прошлом месяце выпустила рекомендацию увеличить лимит до 5 тысяч рублей. В России этой рекомендации уже последовали четыре крупных банка.
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