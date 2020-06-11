Банки хотят блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Кредитные организации выступили с инициативой блокировать денежные переводы с подозрением на мошенническую транзакцию без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка для так называемой «регуляторной гильотины» Центробанка, сообщает РБК.

По нынешнему законодательству банк обязан возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают убрать эту норму из закона «О национальной платежной системе». По мнению банкиров, за два рабочих дня клиенты могут просто не успеть осознать, что стали жертвой мошенничества, потому и не выходят на связь.

Представитель группы «Тинькофф» подтвердил, что именно она выступила с таким предложением. В ответ на такую инициативу Центробанк предложил Ассоциации ФинТех подготовить и озвучить дополнительную аргументацию, что уже сделано. Предложения будут рассмотрены при обсуждении сокращения избыточных норм.