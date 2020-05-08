Отказ банков открывать счета удаленно объяснили инерцией

Крупнейшие банки России не предоставили возможность россиянам открывать банковские счета удаленно, хотя Центробанк еще месяц назад дал на это разрешение и даже рекомендовал. Об этом пишет РБК.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН объяснил, с чем это связано.