Отказ банков открывать счета удаленно объяснили инерцией
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН объяснил, с чем это связано.
Крупнейшие банки России не предоставили возможность россиянам открывать банковские счета удаленно, хотя Центробанк еще месяц назад дал на это разрешение и даже рекомендовал. Об этом пишет РБК.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН объяснил, с чем это связано.
«Это сила инерции срабатывает. Это не такая простая задача. Сейчас риски и проблемы, связанные с обслуживанием клиентов, затмевают возможность использовать новые подходы к оформлению счетов. Больше проблема, как активизировать работу тех счетов, которые есть. Карты в режиме оффлайн сейчас, если не умерли, то существенно сократились, потому что практически не работают торговые центры, рестораны, аэропорты. Клиентура сокращается очень сильно, нет такого спроса, чтобы открывать новые счета. Поэтому рекомендация Центробанка, сработает, думаю месяца через два», - отметил банкир.
Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов опроверг возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации.
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