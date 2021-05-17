Банки дадут возможность снимать деньги с чужой карты с помощью QR-кода

Услугу планируют ввести в 2022 году банки «Открытие», УБРиР, СКБ-банк и ВТБ. С помощью этой функции можно будет также пополнить счет. Снимать деньги смогут даже те, кто не является клиентом банка, пишет URA.RU.

Директор технологического развития СКБ-банка Александр Ельцев отметил, что сервис может быть опасен, так как он создает дополнительные возможности для мошенников, сообщает ФАН. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов посчитал, что злоумышленники могут перехватить код или даже подобрать его. Для решения этой проблемы предлагается ввести ограничение на время использования QR-кода и установить максимально возможную сумму для снятия не более нескольких десятков тысяч рублей.

