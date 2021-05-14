Названы признаки нового банковского кризиса

По его словам, это происходит из-за роста проблемных долгов или массового оттока вкладов, однако в настоящее время, как указывает эксперт, такой сценарий крайне маловероятен.

Воронов отметил, что сейчас происходит восстановительный рост экономики после эпидемии коронавируса, а также рост ключевой ставки ЦБ РФ. «Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала», - отметил он.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в 2025–2026 годах начнётся новый этап мирового экономического кризиса.

