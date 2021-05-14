Названы признаки нового банковского кризиса
Главным признаком любого банковского кризиса является резкое снижение ликвидности кредитных организаций, в результате чего они не могут выполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками, сообщает «Прайм» со ссылкой на заведующего кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрия Воронова.
По его словам, это происходит из-за роста проблемных долгов или массового оттока вкладов, однако в настоящее время, как указывает эксперт, такой сценарий крайне маловероятен.
Воронов отметил, что сейчас происходит восстановительный рост экономики после эпидемии коронавируса, а также рост ключевой ставки ЦБ РФ. «Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала», - отметил он.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в 2025–2026 годах начнётся новый этап мирового экономического кризиса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- Названы признаки нового банковского кризиса
- Движение ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
- Инвесторов могут лишить налогового вычета при покупке иностранных бумаг
- Группа «Кино» после воссоединения даст несколько концертов
- Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине состоится 16 мая
- К Земле приближается астероид крупнее пирамиды Хеопса
- У закрытого сериала «Друзья» появилась новая серия
- «Аэрофлот» через месяц может открыть рейсы на Кубу
- В Великобритании к концу года запустят летающее такси
- Армия обороны Израиля начала атаковать сектор Газа наземными и воздушными войсками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru