Мошенники начали вымогать деньги у россиян под видом коммунальщиков

Мошенники начали использовать новый способ обмана россиян, злоумышленники выдают себя за сотрудников коммунальных служб и выманивают деньги у жертв. Об этом пишут Известия.

Так, житель Подмосковья Александр Серебряков пострадал от мошенников, представившихся сотрудниками АО «Мосэнергосбыт». Мужчине сообщили, что в его доме ведется поверка электросчетчиков, попросили назначить время для визита специалиста, кроме того, пострадавшему заявили, что письмо о поверке отправили на «Госуслуги».

«В процессе разговора они попросили назвать код, который пришел мне по SMS от "Госуслуг". А там было ясно написано: "Никому не сообщайте код!"» — поделился Серебряков.

Мужчина связался с «Мосэнергосбытом» и выяснил, что поверка электросчетчиков не проводится. После этого мошенники начали звонить ему с разных номеров.

От действий злоумышленников пострадала и доцент одного из столичных вузов Наталья Ш. Мошенники сообщили ей о скидке на услуги ЖКХ, которая якобы полагается женщине в честь 60-летия. Чтобы воспользоваться предложением, женщина «зарегистрировалась» в электронной очереди в «Мосэнергосбыт» через SMS, при этом мошенники получили доступ к ее мобильному банку и похитили 250 тысяч рублей.

Также злоумышленники представлялись сотрудниками ПАО «Мосэнерго». Так, Сергею Б. из Подмосковья мошенники пообещали выплату в 70 тысяч рублей «в связи с достижением 50-летия». Мужчина поверил, передал номера своей банковской карты, паспорта, СНИЛС и ИНН. После ему позвонил мошенник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, и заявил о якобы совершенном мужчиной переводе «на финансирование террористов». По указанию звонившего житель Подмосковья взял в банке кредит на 300 тысяч рублей и перевел деньги мошеннику.

