Банк.Балкон.Билет. Самые яркие обращения в «Кривую линию» за неделю

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Александр Есаулов, взявший кредит на покупку автомашины в ЮниКредит Банке, столкнулся с увеличением ежемесячного платежа после продления полиса КАСКО. Страховка была продлена вовремя, подтверждающие документы в банк представлены в срок. Однако в банке заявляли то об отсутствии полиса, то о том, что он был представлен с опозданием. Через несколько дней после нашего запроса банк известил Александра, что график платежей приведен в должный вид.

А компания Nordwind Airlines после запроса «Кривой линией НСН» возвращает деньги за отмененный рейс Оксане Шульгач. Она в октябре прошлого года оплатила перелёт. Однако несколько раз рейс переносился, а в середине декабря был окончательно отменен. В авиакомпании предложили написать претензию на возврат денег, и указали, что заявка рассматривается в течение 30 дней. Но в назначенный срок средства не вернулись. Обращения в службу поддержки и многочисленные запросы не дали никакого результата. «Кривая линия» обратилась к авиаперевозчику за разъяснениями. В ответ компания уведомила, что вынужденный возврат стоимости билетов оформлен и осуществлен по указанным в заявлении реквизитам.

