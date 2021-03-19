Банк.Балкон.Билет. Самые яркие обращения в «Кривую линию» за неделю
Банк и авиакомпания решили проблемы своих клиентов после вмешательства «Кривой линии»
Денежная суета
Александр Есаулов, взявший кредит на покупку автомашины в ЮниКредит Банке, столкнулся с увеличением ежемесячного платежа после продления полиса КАСКО. Страховка была продлена вовремя, подтверждающие документы в банк представлены в срок. Однако в банке заявляли то об отсутствии полиса, то о том, что он был представлен с опозданием. Через несколько дней после нашего запроса банк известил Александра, что график платежей приведен в должный вид.
А компания Nordwind Airlines после запроса «Кривой линией НСН» возвращает деньги за отмененный рейс Оксане Шульгач. Она в октябре прошлого года оплатила перелёт. Однако несколько раз рейс переносился, а в середине декабря был окончательно отменен. В авиакомпании предложили написать претензию на возврат денег, и указали, что заявка рассматривается в течение 30 дней. Но в назначенный срок средства не вернулись. Обращения в службу поддержки и многочисленные запросы не дали никакого результата. «Кривая линия» обратилась к авиаперевозчику за разъяснениями. В ответ компания уведомила, что вынужденный возврат стоимости билетов оформлен и осуществлен по указанным в заявлении реквизитам.
На балкон не выходить
Такое предписание выдали коммунальщики жильцам дома в подмосковном Дмитрове после ЧП пятилетней давности, вместо ремонта. В «Кривую линию НСН» обратилась Надежда Плешкова, на балкон квартиры которой упал такой же с верхнего этажа. Даже это не подтолкнуло коммунальщиков к активным действиям. После запроса НСН на месте побывали специалисты Госжилинспекции Московской области. В ответе говорится, что в отношении «Дмитровской управляющей компании» возбуждено дело об административном правонарушении. Капремонт балконных плит включён в краткосрочный план работ до конца будущего года. «Кривая линия» следит за развитием ситуации.
Гимназисты в безопасности
После обращения «Кривой линии НСН» администрация гимназии №1 в кратчайшие сроки нашла свободное помещение. Как пожаловались родители, крыша над одним из классов начальной школы протекает там уже почти 2 года. Из-за сырости в классной раздевалке недавно произошло даже короткое замыкание, и занятие проводились в темноте. «Кривая линия» обратилась за разъяснениями в Департамент образования и администрацию Воронежской области. Через два дня пришел ответ: «дети из кабинета с протекающей крышей переведены в свободное учебное помещение». Администрация также обещает начать ремонт с установлением благоприятных погодных условий. «Кривая линия» проследит за выполнением этих обещаний.
Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».
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