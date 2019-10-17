На дачников-должников нашли управу

Отныне председателям или правлениям садоводческих товариществ будет достаточно обратиться в мировой суд и получить приказ о взыскании долгов, сообщает RT.

После этого заявитель может обратиться с этим документом в банк, а тот, в свою очередь, спишет средства со счета или карты задолжавшего владельца участка, пишут «Известия».

Согласно статистике, к злостным неплательщикам можно отнести каждого десятого российского дачника, долги многих из них превышают 50 тысяч рублей, сообщает РИА ФАН.

