На дачников-должников нашли управу

17 октября 201907:56

Вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, которые значительно упрощают взыскание долгов с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».

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Отныне председателям или правлениям садоводческих товариществ будет достаточно обратиться в мировой суд и получить приказ о взыскании долгов, сообщает RT.

После этого заявитель может обратиться с этим документом в банк, а тот, в свою очередь, спишет средства со счета или карты задолжавшего владельца участка, пишут «Известия».

Согласно статистике, к злостным неплательщикам можно отнести каждого десятого российского дачника, долги многих из них превышают 50 тысяч рублей, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости//Константин Чалабов
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