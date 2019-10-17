На дачников-должников нашли управу
Вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, которые значительно упрощают взыскание долгов с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
Отныне председателям или правлениям садоводческих товариществ будет достаточно обратиться в мировой суд и получить приказ о взыскании долгов, сообщает RT.
После этого заявитель может обратиться с этим документом в банк, а тот, в свою очередь, спишет средства со счета или карты задолжавшего владельца участка, пишут «Известия».
Согласно статистике, к злостным неплательщикам можно отнести каждого десятого российского дачника, долги многих из них превышают 50 тысяч рублей, сообщает РИА ФАН.
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