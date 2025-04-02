Банк России ужесточит контроль над мошенниками

Центробанк намерен ужесточить контроль над мошенниками второго уровня. Об этом сообщило издание РБК.

По словам директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, речь идет о мошенниках более высокого уровня, на чьи банковские карты поступают полученные от обманутых граждан средства. «Эту тему мы отработали в канале СБП, такую же историю сейчас посмотрим по картам, чтобы дропам “второго уровня” жилось не очень хорошо и приятно», — заявил он.

Путин поручил принять закон о возмещении украденных кибермошенниками денег

Всего у граждан в 2024 году украли 27,5 млрд рублей, что на 74% больше, чем в 2023 году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять закон для возмещения гражданам денег, которые были украдены кибермошенниками. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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