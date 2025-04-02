Банк России ужесточит контроль над мошенниками

Всего у граждан в 2024 году украли 27,5 млрд рублей, что на 74% больше, чем в 2023 году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять закон для возмещения гражданам денег, которые были украдены кибермошенниками. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

