Банк России с 1 октября ужесточит регулирование выдачи потребкредитов
Банк России с 1 октября ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов. Речь идёт о необеспеченных займах в рублях. Ставки для граждан, которые имеют непогашенные долги, будут выше, передает РИА Новости.
Такое решение принято из-за ускорившихся темпов роста этого сегмента с одновременным ослаблением стандартов кредитования. Так, во втором квартале продолжилось увеличение показателя долговой нагрузки заёмщиков — до 61,1%. Кроме того, резко выросла доля ссуд на срок более 5 лет — до 18%.
Уточняется, что новые меры помогут дополнительно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничить рост долговой нагрузки населения.
Ранее экономист Василий Колташов рассказал НСН, что предложенная главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной мера по ограничению числа одновременно взятых кредитов - это полумера, но актуальная. Он считает, что помимо введения лимита нужно ввести ограничение по процентной ставке. По мнению экономиста, все кредиты должны стоить меньше 10%, а они – 15% и более.
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