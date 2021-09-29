Банк России с 1 октября ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

Банк России с 1 октября ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов. Речь идёт о необеспеченных займах в рублях. Ставки для граждан, которые имеют непогашенные долги, будут выше, передает РИА Новости.

Такое решение принято из-за ускорившихся темпов роста этого сегмента с одновременным ослаблением стандартов кредитования. Так, во втором квартале продолжилось увеличение показателя долговой нагрузки заёмщиков — до 61,1%. Кроме того, резко выросла доля ссуд на срок более 5 лет — до 18%.

Уточняется, что новые меры помогут дополнительно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничить рост долговой нагрузки населения.

Ранее экономист Василий Колташов рассказал НСН, что предложенная главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной мера по ограничению числа одновременно взятых кредитов - это полумера, но актуальная. Он считает, что помимо введения лимита нужно ввести ограничение по процентной ставке. По мнению экономиста, все кредиты должны стоить меньше 10%, а они – 15% и более.



