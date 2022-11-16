ЦБ РФ выпустил памятные монеты с Антошкой

Банк России начал выпуск монет, посвященных мультальманаху «Веселая карусель», сообщает «РЕН ТВ».

ЦБ выпустил памятные монеты «Дед Мороз и лето»

Первым номером пошел самый неоднозначный герой — Антошка.

Ранее ЦБ России выпусти памятные монеты «Маша и Медведь» из драгоценного и недрагоценного металлов. В ЦБ отметили, что они вошли в серию «Российская (советская) мультипликация», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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