ЦБ РФ выпустил памятные монеты с Антошкой
16 ноября 202205:02
Банк России начал выпуск монет, посвященных мультальманаху «Веселая карусель», сообщает «РЕН ТВ».
Первым номером пошел самый неоднозначный герой — Антошка.
Ранее ЦБ России выпусти памятные монеты «Маша и Медведь» из драгоценного и недрагоценного металлов. В ЦБ отметили, что они вошли в серию «Российская (советская) мультипликация», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru