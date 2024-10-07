Банк России объявил о запуске акции по обмену мелочи на бумажные деньги
В России началась «монетная неделя», в рамках которой с 7 по 20 октября гражданам предлагают обменять накопленные монеты на бумажные купюры. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
По информации регулятора, к акции присоединились около 4000 отделений 159 банков и более 3500 торговых точек по всей стране. Помимо этого, граждане могут зачислить монеты на банковские счета без комиссии. Адреса пунктов обмена и условия акции опубликованы на официальном сайте.
Организаторы отмечают, что обмен возможен для монет, выпущенных с 1997 года, без ограничений по количеству. Также советуют взять с собой паспорт для проведения операции, а сортировка монет по номиналам поможет сократить время обмена.
Во время предыдущей акции, прошедшей весной этого года, россияне обменяли более 31 млн монет на сумму 135 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru