Балицкий: Вопросов об остановке Запорожской АЭС нет
Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.
«Атомная станция работает в штатном режиме. Вопросов по поводу ее остановки на самообеспечение нет», — указал губернатор.
Балицкий подчеркнул, что эти вопросы «в принципе все закрыты».
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о потере Запорожской АЭС контакта с последней резервной внешней линией электропередачи. По словам Гросси, станция получает электричество через одну линию напряжением 750 кВ, пишет RT. Как отметил директор МАГАТЭ, это подчеркивает хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью на объекте.
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