Бали закрыли для иностранцев до конца 2020 года

Из-за ситуация с коронавирусом индонезийский остров Бали будет закрыт для иностранных туристов до конца 2020 года.

Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на губернатора Бали Вайана Костера. По его словам, ситуация с коронавирусом в Индонезии, в том числе на Бали, до сих пор небезопасна. Правительство страны до конца года ввело запрет на путешествия для своих граждан. Поэтому Бали также не может начать прием иностранцев.

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Ранее планировалось, что этот курортный остров начнет принимать туристов 11 сентября. Туристический бизнес Бали серьезно пострадал из-за пандемии. Не менее 2667 человек, занятых в турбизнесе, лишились работы, десятки тысяч отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Между тем, ранее сообщалось, что правительство России обсуждает возможность открытия границ еще с семью странами. Восстановить авиасообщение планируется с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай). Решение может быть принято уже на этой неделе.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуристыИндонезия
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