Бали закрыли для иностранцев до конца 2020 года

Ранее планировалось, что этот курортный остров начнет принимать туристов 11 сентября. Туристический бизнес Бали серьезно пострадал из-за пандемии. Не менее 2667 человек, занятых в турбизнесе, лишились работы, десятки тысяч отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Между тем, ранее сообщалось, что правительство России обсуждает возможность открытия границ еще с семью странами. Восстановить авиасообщение планируется с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай). Решение может быть принято уже на этой неделе.







