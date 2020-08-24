Бали закрыли для иностранцев до конца 2020 года
Из-за ситуация с коронавирусом индонезийский остров Бали будет закрыт для иностранных туристов до конца 2020 года.
Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на губернатора Бали Вайана Костера. По его словам, ситуация с коронавирусом в Индонезии, в том числе на Бали, до сих пор небезопасна. Правительство страны до конца года ввело запрет на путешествия для своих граждан. Поэтому Бали также не может начать прием иностранцев.
Ранее планировалось, что этот курортный остров начнет принимать туристов 11 сентября. Туристический бизнес Бали серьезно пострадал из-за пандемии. Не менее 2667 человек, занятых в турбизнесе, лишились работы, десятки тысяч отправлены в неоплачиваемые отпуска.
Между тем, ранее сообщалось, что правительство России обсуждает возможность открытия границ еще с семью странами. Восстановить авиасообщение планируется с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай). Решение может быть принято уже на этой неделе.
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