Бали откроется для россиян в августе
Бали откроется для россиян в августе, сообщил «Известиям» министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи.
Он отметил, что власти хотят привить от коронавируса всех жителей острова, чтобы он стал безопасным для посетителей. Вакцинация уже началась в горной части региона. Лутфи добавил, что остров разрешат посещать только вакцинированным туристам. Они могут привиться у себя в стране или прям на Бали, сообщило URA.RU.
Министр торговли подчеркнул, что на острове живут всего два миллиона человек при том, что у Индонезии есть 75 миллионов доз препарата от ковида. Лутфи заявил, что вакцинация жителей региона не станет проблемой, рассказал телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- Бали откроется для россиян в августе
- Экономисты заявили, что 500 миллиардеров владеют 40% бизнеса в России
- Псаки оценила предстоящую встречу Байдена и Путина
- В Индии 11 человек погибли при обрушении дома
- Шесть человек погибли в Свердловской области при столкновении автобуса с остановкой
- Глава СК взял под контроль дело об убийстве двух судебных приставов в Адлере
- Депутаты ЕП намерены «изучить роль России» в инциденте с посадкой Ryanair в Минске
- ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями
- Напавшего на президента Франции будут судить по ускоренной процедуре
- Россиянин погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru