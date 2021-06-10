Бали откроется для россиян в августе

Бали откроется для россиян в августе, сообщил «Известиям» министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи.

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Он отметил, что власти хотят привить от коронавируса всех жителей острова, чтобы он стал безопасным для посетителей. Вакцинация уже началась в горной части региона. Лутфи добавил, что остров разрешат посещать только вакцинированным туристам. Они могут привиться у себя в стране или прям на Бали, сообщило URA.RU.

Министр торговли подчеркнул, что на острове живут всего два миллиона человек при том, что у Индонезии есть 75 миллионов доз препарата от ковида. Лутфи заявил, что вакцинация жителей региона не станет проблемой, рассказал телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусТуризмИндонезия
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