Бали откроется для россиян в августе

Он отметил, что власти хотят привить от коронавируса всех жителей острова, чтобы он стал безопасным для посетителей. Вакцинация уже началась в горной части региона. Лутфи добавил, что остров разрешат посещать только вакцинированным туристам. Они могут привиться у себя в стране или прям на Бали, сообщило URA.RU.

Министр торговли подчеркнул, что на острове живут всего два миллиона человек при том, что у Индонезии есть 75 миллионов доз препарата от ковида. Лутфи заявил, что вакцинация жителей региона не станет проблемой, рассказал телеканал «360».

