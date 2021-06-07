Испания начала принимать туристов, полностью привитых от коронавируса
Испания открывает границы для туристов, которые прошли все фазы вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила телерадиокомпания RTVE.
Отмечается, что учитываться будут вакцины производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, так как они одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Также Испанию смогут посетить туристы, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.
Туристы будут заполнять анкету в интернете через специальное приложение, куда будут введены данные о прохождении вакцинации. Приложение сгенерирует QR-код, который гражданин представит уже при прохождении паспортного контроля.
Ранее Коллегиальный совет Национального агентства санитарного надзора Бразилии (Anvisa) одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины «Спутник V» при условии соблюдения ряда ограничений.
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