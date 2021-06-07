Испания начала принимать туристов, полностью привитых от коронавируса

Испания открывает границы для туристов, которые прошли все фазы вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила телерадиокомпания RTVE.

Отмечается, что учитываться будут вакцины производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, так как они одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Также Испанию смогут посетить туристы, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.