Систему электронного голосования протестировали уже более 50 тысяч горожан

В тестовом онлайн-голосовании в Москве приняли участие больше 50 тысяч человек. Такие данные приводятся на официальном сайте мэра столицы

Всего по состоянию 05:00 утра электронного проголосовали 53 789 жителей Москвы, а явка была зафиксирована на уровне семи процентов.

Закончится онлайн-голосование в пятницу, 19 июня, в 20:00. Москвичи могут ответить на вопрос вопрос, что сегодня важнее для мегаполиса - создание дополнительные парковочных мест во дворах жилых домов, либо расширение площадей зеленых насаждений», - говорится в сообщении.

Присоединиться к онлайн-тестированию могут москвичи, которые прошли регистрацию для голосования по внесению изменений в Конституцию России до 15 часов 17 июня. Для этого им нужно было авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи на mos.ru или сайт «Госуслуг».

Эта же платформу будет использована непосредственно в период проведения онлайн-голосования по внесению изменений в основной закон страны.

