Баку сообщил в российское посольство о смерти россиянина в Гяндже

Власти Азербайджана проинформировали российское посольство в Баку о смерти гражданина России в результате обстрела города Гянджа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

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«Через МИД Азербайджана посольство России в Азербайджане было проинформировано о случившемся. Покойный будет похоронен при поддержке исполнительной власти Гянджи и церкви Александра Невского в Гяндже», - сказал Гаджиев.

Ранее генпрокуратура Азербайджана сообщила о смерти россиянина 2007 года рождения, получившего ранение в ходе ракетного обстрела Гянджи.

Бои на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах населённых пунктов в зоне соприкосновения. Непризнанная республика сообщила об атаках на мирное население. Позже в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о перемирии с 10 октября, затем и 18 октября, однако военные действия на Южном Кавказе продолжаются.

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Фото: mod.gov.az
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