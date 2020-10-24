Баку сообщил в российское посольство о смерти россиянина в Гяндже

«Через МИД Азербайджана посольство России в Азербайджане было проинформировано о случившемся. Покойный будет похоронен при поддержке исполнительной власти Гянджи и церкви Александра Невского в Гяндже», - сказал Гаджиев.

Ранее генпрокуратура Азербайджана сообщила о смерти россиянина 2007 года рождения, получившего ранение в ходе ракетного обстрела Гянджи.

Бои на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах населённых пунктов в зоне соприкосновения. Непризнанная республика сообщила об атаках на мирное население. Позже в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о перемирии с 10 октября, затем и 18 октября, однако военные действия на Южном Кавказе продолжаются.

