Байден заявил о наличии собственных теорий насчет происхождения коронавируса

«У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение», — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее американская сторона заявляла, что рассматривает версии искусственного происхождения COVID-19. По словам бывшего главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда, коронавирусная инфекция появилась в лаборатории и начала распространяться в Ухане в сентябре или октябре 2019 года.

