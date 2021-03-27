Байден заявил о наличии собственных теорий насчет происхождения коронавируса
Президент США Джо Байден заявил журналистам, что у него есть свои теории, касающиеся происхождения пандемии коронавируса.
«У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение», — цитирует Байдена РИА Новости.
Ранее американская сторона заявляла, что рассматривает версии искусственного происхождения COVID-19. По словам бывшего главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда, коронавирусная инфекция появилась в лаборатории и начала распространяться в Ухане в сентябре или октябре 2019 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru