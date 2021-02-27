Байден предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в США

Число новых случаев COVID-19 в США может расти по мере появления новых штаммов инфекции. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего выступления в штате Техас.

По словам главы государства, количество заболевших и госпитализированных снижается по мере наращивания темпов вакцинации от коронавируса. Однако Байден призвал американцев быть бдительными, отметив, что «сейчас не время расслабляться».

«Чем больше людей вакцинируется, тем быстрее мы победим пандемию. Мы движемся в верном направлении», — цитирует Байдена ТАСС.

Кроме того, американский лидер заверил, что вакцинация «безопасна и эффективна».

США начали массовую вакцинацию населения в конце декабря. Пока прививки доступны для определенных категорий американцев: первыми вакцину получают медики, пожилые, лица с хроническими заболеваниями и сотрудники экстренных служб. По оценкам властей, вакцинация станет общедоступной к маю текущего года.

