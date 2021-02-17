Байден предупредил Китай о последствиях за нарушения прав человека
Президент США Джо Байден заявил, что властям КНР следует ожидать последствий из-за нарушений прав человека. Об этом пишет ТАСС.
Он сообщил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с притеснением уйгуров и других групп мусульман в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, но отметил, что не планирует выступать по этому вопросу с публичным осуждением.
Глава Белого дома добавил, что нарушение базовых прав человека Китаем мешает стране стать мировым лидером и заручиться доверием других стран. По словам президента США, его администрация продолжить искать способы влияния на КНР через международные организации, включая ООН.
Госсекретарь США Майк Помпео 19 января впервые признал действия Китая в отношении уйгуров геноцидом. Китай называет свои действия борьбой с экстремизмом и сепаратизмом. По оценкам ООН, более миллиона жителей автономного района находятся в лагерях.
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