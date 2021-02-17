Байден предупредил Китай о последствиях за нарушения прав человека

Президент США Джо Байден заявил, что властям КНР следует ожидать последствий из-за нарушений прав человека. Об этом пишет ТАСС.

Он сообщил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с притеснением уйгуров и других групп мусульман в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, но отметил, что не планирует выступать по этому вопросу с публичным осуждением.

Глава Белого дома добавил, что нарушение базовых прав человека Китаем мешает стране стать мировым лидером и заручиться доверием других стран. По словам президента США, его администрация продолжить искать способы влияния на КНР через международные организации, включая ООН.

Китай в 2020 году впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза

Госсекретарь США Майк Помпео 19 января впервые признал действия Китая в отношении уйгуров геноцидом. Китай называет свои действия борьбой с экстремизмом и сепаратизмом. По оценкам ООН, более миллиона жителей автономного района находятся в лагерях.

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ФОТО: РИА Новости
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