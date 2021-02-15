Китай в 2020 году впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза

Китай впервые стал крупнейшим торговым партнёром Евросоюза, потеснив исторического союзника альянса США. Об этом сообщается в отчете Евростата (статистического агентства Еврокомиссии).

Импорт ЕС из Китая в 2020 году вырос на 5,6%, составив 383,5 млрд евро. При этом экспорт из Европы в Поднебесную увеличился на 2,2%, достигнув 202,5 млрд евро.

Импорт в Европу из США в прошлом году, напротив, упал на 13,2% (202 млрд евро), а экспорт в Соединённые Штаты сократился на 8,2% до 353 млрд евро.

На изменение торговой динамики повлияла пандемия коронавируса, а также выход Великобритании из Евросоюза.

Между тем, Россия в 2020 году заняла пятую строчку рейтинга торговых партнёров ЕС. Экспорт из РФ в ЕС сократился на 34,3%, составив 95,2 млрд евро, а импорт из Европы в Россию снизился на 10% до 79 млрд евро.

