Китай в 2020 году впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза
Китай впервые стал крупнейшим торговым партнёром Евросоюза, потеснив исторического союзника альянса США. Об этом сообщается в отчете Евростата (статистического агентства Еврокомиссии).
Импорт ЕС из Китая в 2020 году вырос на 5,6%, составив 383,5 млрд евро. При этом экспорт из Европы в Поднебесную увеличился на 2,2%, достигнув 202,5 млрд евро.
Импорт в Европу из США в прошлом году, напротив, упал на 13,2% (202 млрд евро), а экспорт в Соединённые Штаты сократился на 8,2% до 353 млрд евро.
На изменение торговой динамики повлияла пандемия коронавируса, а также выход Великобритании из Евросоюза.
Между тем, Россия в 2020 году заняла пятую строчку рейтинга торговых партнёров ЕС. Экспорт из РФ в ЕС сократился на 34,3%, составив 95,2 млрд евро, а импорт из Европы в Россию снизился на 10% до 79 млрд евро.
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