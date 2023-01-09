Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Калифорнии из-за шторма, который обрушился на штат 8 января. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Отмечается, что американский лидер уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить нужную помощь для спасения жизней и защиты собственности людей.

Ранее, 27 декабря, Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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