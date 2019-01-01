BadComedian разоблачил благие намерения Собчак

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд. Баженов раскрыл детали конфликта в новом видео на своем YouTube-канале, пишет Лента.ру

BadComedian упрекнул Собчак в методах «Дома-2», которые она теперь применяет на YouTube. Блогер рассказал, что первоначально Собчак звонила ему насчет интервью для документального фильма о нем, не упоминая Kinodanz. Когда BadComedian отказался, спустя несколько часов журналистка заявила ему, что уже договорилась с кинокомпанией о примирении.

Ранее телеведущая Ксения Собчак, высказавшаяся в поддержку Баженова, прокомментировала в эфире НСН исход этого дела. «Это крайне позитивное развитие событий. Как вы знаете, я постаралась в нем поучаствовать и, как мне кажется, позитивно поучаствовала, потому что мне удалось все-таки встретиться и достучаться до главы Kinodanz и объяснить, что это поведение абсолютно неприемлемо, неправильно и ничего кроме негатива оно не вызовет. Мне кажется, я смогла привести аргументы, почему это нужно сделать, даже хотела на эту тему сделать полемику у себя в эфире. Последнее, к сожалению, не случилось, но, независимо от этого я думаю, что это суперкруто, суперзначимо, что общественное мнение смогло достучаться до этой компании. И они приняли совершенно верное решение. Потому что это не метод – цензурировать блогеров, которые пишут о кино», - подчеркнула она.

Напомним, кинокомпания Kinodanz подала против BadComedian иск на миллион рублей, так как он в своем в обзоре на фильм «За гранью реальности» использовал порядка 30% его хронометража. По мнению компании, Баженов тем самым нарушил ее авторские права. После этого Баженов заявил, что из-за судебного иска задумался о закрытии своего канала на YouTube.

