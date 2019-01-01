Собчак приветствовала отказ Kinodanz от претензий к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от всех претензий к блогеру Евгению Баженову, более известному как BadComedian. Телеведущая Ксения Собчак, ранее высказавшаяся в поддержку Баженова, прокомментировала в эфире НСН исход этого дела.

«Это крайне позитивное развитие событий. Как вы знаете, я постаралась в нем поучаствовать и, как мне кажется, позитивно поучаствовала, потому что мне удалось все-таки встретиться и достучаться до главы Kinodanz и объяснить, что это поведение абсолютно неприемлемо, неправильно и ничего кроме негатива оно не вызовет. Мне кажется, я смогла привести аргументы, почему это нужно сделать, даже хотела на эту тему сделать полемику у себя в эфире. Последнее, к сожалению, не случилось, но, независимо от этого я думаю, что это суперкруто, суперзначимо, что общественное мнение смогло достучаться до этой компании. И они приняли совершенно верное решение. Потому что это не метод – цензурировать блогеров, которые пишут о кино», - подчеркнула она.