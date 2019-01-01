Собчак приветствовала отказ Kinodanz от претензий к BadComedian
Телеведущая прокомментировала в эфире НСН исход этого дела.
Кинокомпания Kinodanz отказалась от всех претензий к блогеру Евгению Баженову, более известному как BadComedian. Телеведущая Ксения Собчак, ранее высказавшаяся в поддержку Баженова, прокомментировала в эфире НСН исход этого дела.
«Это крайне позитивное развитие событий. Как вы знаете, я постаралась в нем поучаствовать и, как мне кажется, позитивно поучаствовала, потому что мне удалось все-таки встретиться и достучаться до главы Kinodanz и объяснить, что это поведение абсолютно неприемлемо, неправильно и ничего кроме негатива оно не вызовет. Мне кажется, я смогла привести аргументы, почему это нужно сделать, даже хотела на эту тему сделать полемику у себя в эфире. Последнее, к сожалению, не случилось, но, независимо от этого я думаю, что это суперкруто, суперзначимо, что общественное мнение смогло достучаться до этой компании. И они приняли совершенно верное решение. Потому что это не метод – цензурировать блогеров, которые пишут о кино», - подчеркнула она.
Напомним, кинокомпания Kinodanz подала против BadComedian иск на миллион рублей, так как он в своем в обзоре на фильм «За гранью реальности» использовал порядка 30% его хронометража. По мнению компании, Баженов тем самым нарушил ее авторские права. После этого Баженов заявил, что из-за судебного иска задумался о закрытии своего канала на YouTube.
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