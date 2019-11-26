Азовское море вернулось в свои берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

Напомним, отлив произошёл накануне. Вода ушла примерно на сто метров от берега впервые за несколько десятилетий.

В пресс-службе местной администрации сообщили, что в данный момент море вернулось в берега, однако там не исключают повторения отлива.

«Ветра нет… Я думаю, это не последний раз в этом сезоне… Как только восток дует, сразу начинается сильный отлив», — объяснили в администрации.

Ранее НСН писала, что местные активисты во время отлива призвали воспользоваться моментом, чтобы очистить берег от мусора, прежде чем море вернется к берегам. В Сети пользователи предположили, что можно совместить приятное с полезным и обнаружить золотые или другие ценные вещи.

